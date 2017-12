Kotimaa

Kymmenen kuukauden ikäinen lapsi kuoli kolarissa Uudessakaarlepyyssä – Autossa ei ollut turvaistuinta

Maanantaiaamuna

Onnettomuus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Poliisi

Uudenkaarlepyyn kunnassa tapahtuneessa kolmen henkilöauton liikenneonnettomuudessa on kuollut kymmenen kuukauden ikäinen lapsi, kertoo poliisi. Tapahtumapaikka on poliisin mukaan muutaman sataa metriä Monåntien risteyksestä etelään.Lapsen vanhemmat vietiin hoidettavaksi Vaasan keskussairaalaan. Myös toista autoa kuljettanut mies vietiin hoidettavaksi sairaalaan. Kolmannen auton kuljettaja ei loukkaantunut.tapahtui aamuseitsemältä valtatie kahdeksalla.Poliisin käsityksen mukaan lapsi oli autossa, joka oli tullut pohjoisesta kohti Vaasaa ja ajautunut toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaantulijoiden kaistalle. Auto törmäsi kohti pohjoista ajaneeseen toiseen henkilöautoon. Kolmas, Vaasasta tullut auto törmäsi vielä kahteen ensimmäiseen kolariautoon.arvioi, että lapsi oli ollut äitinsä kanssa onnettomuusauton takapenkillä. Autossa ei ollut lasten turvaistuinta. Perhe on kotoisin Pedersören kunnasta.Tie oli onnettomuuspaikalla liukas.Poliisi sulki tien osittain ja järjesti liikenteen kiertotielle.