Kotimaa

Joulukortit ehtivät jouluksi vielä tiistaina postitettuna – paketit pitää lähettää viikon kuluessa

Suomalaiset

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Postista

lähettävät joulun alla miljoonia joulukortteja, mutta kokonaismäärä on pienentynyt vuosikymmenessä noin 40 prosenttia.Joulukorttien viimeinen lähetyspäivä edullisimmalla 0,95 euroa maksavalla ikimerkillä on tämän viikon tiistaina.Kalliimmalla kotimaan 1,40 euroa maksavalla ikimerkillä varustetut kortit ehtivät jouluksi perille, jos ne postitetaan ennen kirjelaatikoiden tyhjentämistä viimeistään ensi viikon keskiviikkona eli 20. joulukuuta.Posti kehottaa postittamaan 1,50 euroa maksavilla ulkomaan ikimerkeillä varustetut joulukortit ulkomaille hyvissä ajoin.lähetetyt joulupaketit ehtivät perille jouluksi, jos ne lähettää viimeistään 19. joulukuuta. Sen sijaan pakettiautomaatilta, verkosta ja mobiilisovelluksesta ostetut paketit ehtivät perille, jos ne lähettää viimeistään 20. joulukuuta.Joulun alla Postin myymälät ovat avoinna myös viikonloppuisin. Posti on palkannut ruuhkia purkamaan noin 3 700 jouluapulaista, joista osa on jo aloittanut työnsä.