Tutkimus perehtyi päihdeongelmaisten kuolinsyihin – erityisesti naisten itsemurhat huomattavasti keskimääräistä yleisempiä

Tutkimus perehtyi päihdeongelmaisten kuolinsyihin – erityisesti naisten itsemurhat huomattavasti keskimääräist

naisen riski tehdä itsemurha on poikkeuksellisen suuri. Tieto selviää tuoreesta tutkimuksesta, jossa A-klinikkasäätiön tutkijat selvittivät päihdeongelman takia hoitoon hakeutuneiden potilaiden kuolleisuutta ja kuolinsyitä.Rekisteritutkimuksessa selvitettiin lähes 11 000 päihdeongelmaisen tilanne hoitoon hakeutumisen jälkeen. Potilaat olivat olleet laitos- tai avohoidossa vuosina 1990–2009.Tutkijat havaitsivat, että kolmannes päihdehoitoon hakeutuneista miespotilaista ja joka viides naispotilas oli kuollut. Suurin osa kuolemista oli ennenaikaisia, ja itsemurha oli kuolinsyynä huomattavalla osalla.kuolinsyynä itsemurha oli 11 prosentissa tapauksista. Päihdeongelmaisilla naisilla itsemurha oli kuolinsyynä korkeampi (16 %) kuin päihdeongelmaisilla miehillä (10 %).Hoitoon hakeutuneiden naisten itsemurhat olivat huomattavasti yleisimpiä kuin naisväestössä keskimäärin. Kun koko väestöä tarkastellaan, itsemurhien osuus oli 5,5 prosenttia 35–64-vuotiaiden naisten kuolinsyistä. Saman ikäisten päihdeongelmaisten naisten kuolinsyistä itsemurhan osuus oli 14,1 prosenttiaHavainto on merkittävä, sillä miehillä on väestötasolla suurempi itsemurhariski. Päihdeongelmien tutkimuksen dosentti, vanhempi tutkijapainottaa, että naisten hoidossa on vaativia haasteita liittyen muun muassa äitiyteen ja mielenterveysongelmiin.”Riskiryhmään kuuluvia naisia ei ole osattu tunnistaa ja auttaa riittävästi. Kun päihde- ja muut ongelmat alkavat kasautua naisilla, itsemurhan riski kasvaa heillä vielä suuremmaksi kuin miehillä”, Pitkänen arvioi.itsemurhien suureen määrään voi löytyä päihdeongelmaisten naisten määrän lisääntymisestä. Kun päihdeongelmaisten naisten määrä on lisääntynyt, yhä useampaa on hoidettu laitoshoidon sijaan avohoidossa.Itsemurhien määrä voi olla vielä tilastoitua suurempi, sillä päihdeongelmaisilla myrkytys oli yksi yleisimmistä kuolinsyistä. Muuhun kuin alkoholimyrkytykseen kuoli 11 prosenttia päihderiippuvaisista. Puolet myrkytykseen kuolleista naisista oli syönyt rauhoittavia tai unilääkkeitä.”Teon tarkoituksellisuutta on mahdotonta arvioida, jos henkilö ei jättänyt esimerkiksi mitään itsemurhaviestiä”, Pitkänen sanoo.Itsemurhan tehneiden ja myrkytykseen kuolleiden naisten osuus on siis neljännes kaikista naispäihdeongelmaisten kuolemista.naisten itsemurhien suuren määrän lisäksi tutkijat huomasivat muun muassa sen, miten päihdeongelman muutos näkyy kuolintilastoissa. Vielä 1990-luvulla suuri osa päihdehoidon potilaista oli alkoholiongelmaisia, joten alkoholi oli ensisijaisena tai myötävaikuttavana tekijänä lähes joka toisessa kuolemassa.”2000-luvulle tultaessa tapahtui suuri muutos, sillä yhä useampi potilas oli sekakäyttäjä”, Pitkänen sanoo.Alkoholiongelmat jatkuivat edelleen, mutta päihteiden sekakäyttö lisääntyi huomattavasti. 2000-luvulla hoitoon hakeutui ensisijaisesti nuorempia päihteiden sekakäyttäjiä. Heidän yleisimpiä kuolinsyitään olivat itsemurhien lisäksi huumeet ja väkivalta.hakeutuneiden tilanne on nyt parantunut, sillä heidän kuolleisuutensa alkoi vähetä vähitellen 2000-luvulla. Yksi syy tähän on opioidikorvaushoidon lisääntyminen.Vielä 2000-luvun alussa tilastoitiin runsaasti heroiinikuolemia, mutta korvaushoitojen lisääntyminen on vähentänyt niitä.Myös yhteiskunnalliset muutokset ovat heijastuneet päihdekuolemiin. Kun alkoholin veroa laskettiin vuonna 2004, alkoholiperäinen kuolleisuus nousi. Alkoholimyrkytysten määrä laski veronkorotusten jälkeen.Potilastyön tehostuminen ja esimerkiksi neulojen vaihtojen tarjoaminen ovat osaltaan vaikuttaneet tilanteeseen.”Siihen, että monet päihdeongelmaiset ovat säilyneet hengissä, liittyy pitkäjänteistä työtä. Neulojen vaihdon lisäksi asiakkaat saavat terveysneuvonta­pisteissä tarpeidensa mukaan vaikkapa keskusteluapua”, Pitkänen sanoo.mukanaan tuomat muutokset huolestuttavat asiakaskyselyiden mukaan myös päihteiden käyttäjiä. Pitkänen muistuttaa, että kun kunnat kilpailuttavat palveluntarjoajia, kunnissa pitäisi muistaa päihdetyön vaatimukset.”Asiakkailla on usein monenlaisten palveluiden tarvetta. Retkahdukset liittyvät päihdeongelmaan. Silloin potilaan pitää päästä hoitoon nopeasti ja mielellään tuttujen ihmisten luokse. Jos potilas joutuu aloittamaan prosessin alusta, riski itsemurhaan tai myrkytykseen on paljon suurempi.”