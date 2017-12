Kotimaa

Jalankulkijoita varoitetaan liukkaasta kelistä – lumisade huonontaa ajokeliä Pohjois-Suomessa

Ilmatieteenlaitos

Huonon

varoittaa jalankulkijoita erittäin liukkaista kevyen liikenteen väylistä keskiviikkona aamulla ja aamupäivällä.Jalankulkijoita koskeva varoitus on voimassa Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.Ilmatieteen laitoksen mukaan jalkakäytävät ovat nyt erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on ohut lumipeite.ajokelin varoitus on edelleen voimassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa lumisateen vuoksi iltapäivään asti.Ilmatieteen laitos varoittaa, että liikenteen sujuvuus heikentyy, keskinopeus laskee ja onnettomuusriski on kohonnut.