Kotimaa

HS:n painossa ja jakelussa häiriöitä – lue keskiviikon näköislehti ilmaiseksi täältä

Keskiviikon

https://www.hs.fi/lehti/hs-daily/2017-12-13

Ongelma

13.12. Helsingin Sanomien painossa ja jakelussa on ollut häiriöitä, minkä vuoksi osa painetuista lehdistä on keskiviikkoaamuna myöhästynyt tai jäänyt kokonaan jakamatta. Päivän näköislehti on luettavissa ilmaiseksi.on keskiviikkoaamuna koskettanut noin 20 000 pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa taloutta. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet painotekniset ongelmat ja tiistain vaikeat sääolosuhteet.Lehdet pyritään jakamaan asiakkaille keskiviikon aikana. Osa lehdistä saattaa kuitenkin jäädä jakamatta.HS pahoittelee lukijoille aiheutunutta häiriötä.