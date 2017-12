HS kehittää uutta suosittelujärjestelmää Googlen puolen miljoonan euron tuella – tavoitteena somekuplien välttäminen

Kotimaa

Digital News Initiative -rahasto on myöntänyt Helsingin Sanomille 490 000 euron tuen uudenlaisen sisällön suosittelujärjestelmän kehittämiseksi.HS kehittää koneoppimiseen perustuvan järjestelmän, joka oppii suosittelemaan erikseen jokaiselle lukijalle häntä kiinnostavaa sisältöä.Järjestelmän erityinen päämäärä on välttää sisältökuplia – sosiaalisesta mediasta tuttua ilmiötä, jossa käyttäjä näkee vain omaa maailmankuvaansa myötäileviä aiheita.Tätä varten hankkeessa rakennetaan järjestelmä, jonka avulla toimittajat voivat ohjata ja määritellä suosittelun painopisteitä journalistisin perustein.HS tarjoaa suosittelua puhelin- ja tablettisovelluksista löytyvässä Sinulle-osiossa.Nyt alkava hanke on tähdätty tämän järjestelmän parantamiseksi. Suosittelu ei ole päällä automattisesti, vaan käyttäjä voi halutessaan ottaa sen käyttöön.DNI -rahasto on amerikkalaisen hakukoneyhtiön perustama hanke, jonka tarkoitus on tukea median kehitystä 150 miljoonan euron budjetilla.Rahasto tukee 220 000 eurolla myös STT:n uutta projektia, jossa uutistoimisto rakentaa yhteistyökumppanien kanssa tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävän uutisrobotin. Projekti on kaksivuotinen.U-bot-nimen saaneen uutisrobotiikan tavoitteena on siirtää manuaalista työtä ihmiseltä koneelle. Myös robotin käyttämien tekstipohjien luominen siirretään koneen huolehdittavaksi.Aiemmin DNI on tukenut Suomessa myös esimerkiksi Alma Median talousuutisointia automatisoivaa hanketta.