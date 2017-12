Kotimaa

Etenkin naisylioppilaita jää yhä enemmän jatko-opintojen ulkopuolelle: Vain neljännes jatkaa opiskelua heti

naisylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin takkuaa yhä enemmän, kertoo Tilastokeskus. Viime vuonna uusista naisylioppilaista koulutuksen ulkopuolelle jäi 74 prosenttia. Luvussa on kasvua edellisvuodesta neljä prosenttiyksikköä.Uusista miesylioppilaista jatko-opintojen ulkopuolelle samana vuonna jäi ”vain” 66 prosenttia.vuodessa jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus uusista ylioppilaista on kasvanut 58 prosentista 71 prosenttiin. Toisin sanottuna alle kolmasosa jatkoi viime vuonna opintoja tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.Jatko-opiskelupaikkaa haki 75 prosenttia ylioppilaista. Noin neljännes päätti siis pitää välivuoden tai mennä töihin, kansanopistoon, avoimeen korkeakouluun tai vaikka ulkomaiseen opinahjoon.Tilastokeskuksen tiedot eivät sisällä ulkomaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Ahvenanmaalta valmistuneet jatkavat usein opintojaan Ruotsissa. Muutenkin ulkomailla opiskelu on lisääntynyt viime vuosina. Kelan opintotukitilastojen mukaan ulkomaisessa korkeakoulussa aloittajia oli lukuvuonna 2015–16 lähes 2 600.viime vuoden ylioppilaista jatkoi heti alle 16 prosenttia, ammattikorkeakoulussa kymmenen prosenttia ja ammattikoulussa neljä prosenttia.Miesylioppilaista korkeakouluopinnot aloitti vajaa kolmannes ja naisylioppilaista viidennes. Ammatillisen koulutuksen aloitti miehistä kaksi ja naisista viisi prosenttia heti ylioppilasvuonna.Uudeltamaalta eniten eli 75 prosenttia ylioppilaaksi valmistuneista jäi jatko-opintojen ulkopuolelle. Pohjanmaalla heitä oli taas vähiten, alle 60 prosenttia.Pohjanmaalla ylioppilastutkinnon suorittaneista yliopistoon ja ammattikorkeakouluun sijoittui molempiin 20 prosenttia eli eniten koko maassa.Sen sijaan Pohjois-Karjalassa ammattikouluun menneiden osuus oli maan suurin eli seitsemän prosenttia.kilpailee uusien ylioppilaiden kanssa joukko vanhempia ylioppilaita, eli paljon puhuttu sitkeä ylioppilassuma, ja myös jo korkeakoulututkinnon omaavia.Esimerkiksi yliopistoissa viime vuonna aloittaneista 12 prosentilla oli takanaan jo yksi korkeakoulututkinto. Useimmilla eli liki 80 prosentilla oli kuitenkin ylioppilastutkinto, mutta vain kahdella prosentilla ammattikoulun tutkinto.Ammattikorkeakoulututkinnon nuorten koulutuksessa aloittaneista liki puolella oli pohjakoulutuksena ylioppilastutkinto. Toisen asteen ammatillinen tutkinto oli lähes neljänneksellä ja molemmat 13 prosentilla. Korkeakoulututkinto oli noin seitsemällä prosentilla.kertoi keskiviikkona myös myönteisiä uutisia: peruskoulun viime vuonna päättäneistä nuorista lähes kaikki jatkoivat opintojaan toisella asteella eli lukiossa, ammattikoulussa, valmentavassa koulutuksessa tai peruskoulun lisäopetuksessa eli kymppiluokilla.Kokonaan koulutuksen ulkopuolelle jäi peruskoulun päättäneistä 2,5 prosenttia eli 1 400 nuorta.Niiden peruskoulun päättäneiden osuus, jotka aloittivat tutkintoon johtavassa koulutuksessa, kasvoi edellisestä vuodesta 95 prosenttiin. Kymmenessä vuodessa tuo osuus on kasvanut neljä prosenttiyksikköä. Peruskoulun päättäneistä lopulta 53 prosenttia jatkoi lukiossa ja 42 prosenttia ammattikoulussa.9. luokan päättäneitä oli viime vuonna yhteensä noin 57 600. Lukioon heistä haki yli puolet eli 53 prosenttia ja ammattikouluun 46 prosenttia.Lukion suosio oli ylivoimainen etenkin tytöillä, joista 63 prosenttia haki ensisijaisesti lukioon. Pojista taas 55 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen.Tyystin jatko-opintoihin hakematta jätti vain 50 nuorta.