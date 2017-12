Poliisipartio pahoinpiteli keskisormea näyttäneen miehen – Hovioikeus tuomitsi poliisit pahoinpitelystä, vapaudenriistosta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta

Kotimaa

hovioikeus tuomitsi torstaina kaksi kuopiolaispoliisia sakkoihin tapauksesta, jossa he olivat vieneet perusteettomasti miehen putkaan ja pahoinpidelleet häntä.Poliisit saivat tuomion pahoinpitelystä, vapaudenriistosta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Pohjois-Savon käräjäoikeus oli aiemmin vapauttanut poliisit syytteistä.sai alkunsa Kuopion keskustassa Käsityökadulla huhtikuussa 2014, kun päihtynyt mies näytti poliisipartiolle keskisormea.Ylikonstaapeli ja vanhempi konstaapeli ottivat miehen kadulla kiinni ja laittoivat poliisiauton kyytiin.Hovioikeuden mukaan kiinniotto oli perusteeton. Poliiseilla olisi keskisormen näyttämisen perusteella ollut ainoastaan oikeus pysäyttää mies ja puhuttaa häntä.Poliisit kertoivat oikeudessa miehen käyttäytyneen aggressiivisesti, mutta he eivät yksilöineet väitettä. Myöskään silminnäkijälausunnot eivät tukeneet poliisien väitettä.poliisit käyttäytyivät hovioikeuden mukaan kiinniottotilanteessa epäasiallisesti.Kun kiinniotetun seurassa olleet henkilöt tiedustelivat syytä kiinniotolle, ylikonstaapeli sanoi, että ”Näin käy, jos näyttää poliisille keskisormea”.Ylikonstaapeli kehotti henkilöitä ”painumaan vittuun, mikäli he eivät itsekin halua putkaan”.Poliisiautossa kuvatulta videotallenteelta kuului myös, kun kiinniotettu itse kysyi poliiseilta syytä kiinniotolle.”Siksi, kun sä oot idiootti”, toinen poliiseista vastasi.Kun keskisormen näyttäjä tuotiin poliisivankilaan, poliisipartio syyllistyi vielä pahoinpitelyyn.He tarttuivat säilöönottotarkastuksen yhteydessä miestä käsivarsista ja alkoivat kaataa häntä. Molemmat poliisit kaatuivat maahan niin, että kiinniotetun jalka jäi toisen poliisin alle.Miehen lonkkanivel meni tilanteessa sijoiltaan. Lääkärinlausunnon mukaan lonkkanivelen sijoiltaanmeno oli erittäin kivulias.sanoivat hovioikeudessa voimakeinojen käytön syyksi sen, että mies oli yrittänyt lyödä poliiseja. Hovioikeus ei kuitenkaan uskonut poliisien väitettä.Poliisivankilan valvontatallenteelta näkyy, kun kiinniotettu kohottaa kätensä toista poliisia kohti, osoittaa häntä sormella ja laskee kätensä. Sen jälkeen poliisit tarttuvat mieheen ja kaatavat hänet.Hovioikeuden mukaan videotallenteelta ei ilmene, että mies olisi vastustanut tarkastuksen suorittamista tai yrittänyt lyödä poliiseja.Mies joutui olemaan poliisivankilassa 11 tuntia.määräsi ylikonstaapelille rangaistukseksi 80 päiväsakkoa. Niistä kertyy maksettavaa 2 720 euroa.Vanhempi konstaapeli sai 60 päiväsakkoa, joista kertyy maksettavaa 1 680 euroa.Poliisikaksikko joutuu korvaamaan uhrille kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta 4 000 euroa sekä henkisestä kärsimyksestä 1 500 euroa.