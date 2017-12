Oikeus kumosi Porin jätetuhkalaitoksen ympäristöluvan – jätevedet oli tarkoitus johtaa Mäntyluodon satama-altaaseen

Kotimaa

Oikeus kumosi Porin jätetuhkalaitoksen ympäristöluvan – jätevedet oli tarkoitus johtaa Mäntyluodon satama-alta

Vaasan

Jätevedet oli tarkoitus

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005393893.html

hallinto-oikeus on kumonnut energiayhtiö Fortumin Poriin kaavaileman tuhkankäsittelylaitoksen ympäristöluvan. Fortum on suunnitellut Mäntyluotoon suurta laitosta, joka käsittelisi Suomen jätteenpolttolaitoksissa syntyvää tuhkaa. Laitoksessa voisi hyödyntää myös teollisuuden epäorgaanisia jätehappoja ja happamia jätevesiä.johtaa Mäntyluodon satama-altaaseen. Alueen asukkaat ovat olleet huolissaan laitoksen jätevesistä.Ympäristöluvan Fortumin Environmental Constructionille, entiselle Ekokem-Palveluille, oli myöntänyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.Kumotessaan ympäristöluvan Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi 14 reposaarelaisen mökinomistajan ja Mäntyluodon asukasyhdistyksen valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan aluehallintoviraston on otettava asia uudelleen käsiteltäväksi.