Legendaarinen yökerho Tampereella uhkaa jäädä uuden kerrostalon alle – Doris on Suomessa poikkeuksellinen yöravintola

Kotimaa

Legendaarinen yökerho Tampereella uhkaa jäädä uuden kerrostalon alle – Doris on Suomessa poikkeuksellinen yöra

Tampere

Yksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Moni asia

Samaa sanoo

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

”Trendi