Kotimaa

Kolme miestä vangittiin Muuramen henkirikoksesta – uhri löytyi maanantaina maastosta

Keski-Suomen

käräjäoikeus on vanginnut kolme miestä epäiltyinä Muuramessa viime sunnuntaina tapahtuneesta henkirikoksesta. Poliisi tutkii asiaa tappona.Rikoksen uhri, 57-vuotias muuramelainen mies, löytyi maanantaina maastosta Jyväskylän ja Muuramen rajan tuntumassa.34-vuotias jyväskyläläinen mies vangittiin todennäköisin syin henkirikoksesta epäiltynä. Hänen lisäkseen perjantaina vangittiin syytä epäillä -perusteella 51-vuotias jyväskyläläinen ja 63-vuotias muuramelainen.Todennäköisin syin epäily tarkoittaa sitä, että epäilyn on todennäköisempää osoittautua oikeaksi kuin vääräksi. Syytä epäillä -tilanteessa taas riittää uskottava epäilys, ja vangitseminen on tärkeää odotettavissa olevien lisäselvitysten vuoksi.Tutkinnallisista syistä poliisi ei vielä valota tapahtumien kulkua. Epäillyt otettiin kiinni läheisestä kerrostaloasunnosta.