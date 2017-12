Suomen hiihtokeskuksissa eletään nyt kaksijakoista vaihetta: Pohjoisessa kausi lähti vauhdilla käyntiin, etelästä puuttuvat vielä pakkaset

Kotimaa

Suomen hiihtokeskuksissa eletään nyt kaksijakoista vaihetta: Pohjoisessa kausi lähti vauhdilla käyntiin, etelä

”Kaikki

Päärinteen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomen

Molemmat

Uutta

Etelä-Suomessa

Luonnonlunta