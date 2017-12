Veikko Määttänen, 99, ajelee autolla päivittäin, mutta Suomen vanhin kuski on peräti 102-vuotias – katso kotikuntasi iäkkäin autoilija

Kotimaa

Veikko Määttänen, 99, ajelee autolla päivittäin, mutta Suomen vanhin kuski on peräti 102-vuotias – katso kotik

Juuri nyt

Auto

Katso tästä, minkä ikäinen on kotikuntasi vanhin ajokortin haltija:

Vanhuksia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomessa

Osa

Iän

Ilomantsilainen