Kahdeksankymppinen nainen sai puhelun ”poliisilta”, sitten tililtä katosi 10 000 euroa – Poliisihallitus: Valepoliiseista on muodostunut vakava ongelma

Kotimaa

Kahdeksankymppinen nainen sai puhelun ”poliisilta”, sitten tililtä katosi 10 000 euroa – Poliisihallitus: Vale

Valepoliisit

Länsi-Uudenmaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Poliisi

ovat aiheuttaneet Poliisihallituksen mukaan tänä vuonna lähes yhden miljoonan euron vahingot. Poliisi on kirjannut vuoden aikana 950 rikosilmoitusta valepoliisitapauksista.Poliisihallitus totesi keskiviikkona tiedotteessaan, että valepoliisirikoksista on syntynyt vakava ongelma. Poliiseina esiintyvät rikolliset valikoivat uhreikseen erityisesti iäkkäitä henkilöitä ja kalastelevat heiltä pankkikortin ja verkkopankin tunnuksia.”Kaikenlainen huijaaminen poliisien, pankkien henkilökunnan ja muiden luottamusta herättävien tahojen nimissä on lisääntynyt. Soitettujen puheluiden lisäksi huijarit ovat pyrkineet pääsemään iäkkäiden henkilöiden asuntoihin ’tarkastamaan’ näiden arvo-omaisuutta, käteistä rahaa ja aseita”, poliisitarkastajakertoo tiedotteessa.poliisi tiedotti keskiviikkona tapauksesta, jossa valepoliisi huijasi 10 000 euroa Karkkilassa asuvalta noin 80-vuotiaalta naiselta.Nainen sai puhelinsoiton lokakuussa alkuillasta poliisina esiintyneeltä henkilöltä. Poliisitiedotteen mukaan soittaja erehdytti naista taitavasti ja kertoi hänen joutuneen rikoksen uhriksi.Soittaja sai naisen luovuttamaan verkkopankkitunnuksensa. Sen jälkeen naisen tililtä nostettiin 10 000 euroa käteistä rahaa.Poliisi otti rikoksesta epäillyn henkilön kiinni viime viikolla Helsingissä.pyrkii yhteistyökumppaniensa kanssa torjumaan valepoliisi-ilmiötä nyt kampanjalla.Kampanjassa muistutetaan, ettei verkkopankin tai maksukortin tunnuksia pidä kertoa kenellekään – ei edes siinä tapauksessa, että kysyjä kertoisi olevansa poliisi.Poliisi on tuottanut finanssialan sekä vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa materiaalia huijausten ennalta estämiseksi.Poliisi on painattanut muun muassa staattisia eli uudelleenkiinnitettäviä tarroja, joita voidaan kiinnittää esimerkiksi ikäihmisten jääkaapin oveen liimattavaksi.Poliisin verkkosivuilta löytyy myös tulostettavia ja leikattavia muistilappuja. Lappu voidaan kiinnittää vaikka magneetilla sopivaan paikkaan.Viranomaiset kehottavat soittamaan huijaustapauksissa heti hätänumeroon 112.