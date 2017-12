Influenssa levinnyt jo ympäri maata – tämän syksyn rokote ei anna täyttä suojaa, mutta aiemmin sairastettu influenssa voi estää taudin

Kotimaa

Influenssa levinnyt jo ympäri maata – tämän syksyn rokote ei anna täyttä suojaa, mutta aiemmin sairastettu inf

Talven

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tartuntojen

https://www.hs.fi/haku/?query=ikonen

Liikkeellä