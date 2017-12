Kotimaa

Suomessa alkaa maailmanlaajuisesti uraauurtava tutkimus: Rahapelihimoa yritetään parantaa nenäsuihkeella

Ruokakaupassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomessa

Nenäsuihkeena

Lääkeaine

Tutkimus

Rahapeliriippuvuuden hoitopolut

Rahapeliongelman

Avohoitoa tarjolla vaihtelevasti

Peliongelman

Vertaistuki pitää riippuvuuden kurissa

Vertaistukiryhmiä

Talousongelmat kuriin

Talousongelmat