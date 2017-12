”Luovu murheellisista mietiskelyistä ja karta pahaa” – Sadan vuoden takainen elämäntaidon opas on hyödyllinen nykyihmisellekin

Kotimaa

”Luovu murheellisista mietiskelyistä ja karta pahaa” – Sadan vuoden takainen elämäntaidon opas on hyödyllinen

Nykyaikainen

Kuormitus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Läsnäolo

Pysähtyminen

Liikunta

Kohtuus

Hengittäminen