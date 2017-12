Enontekiöllä ei kohta ole enää omaa poliisia – eläköityvät poliisit pelkäävät, että pitkien etäisyyksien tunturikunnasta tulee pohjoisen villi länsi

Kotimaa

Enontekiöllä ei kohta ole enää omaa poliisia – eläköityvät poliisit pelkäävät, että pitkien etäisyyksien tuntu

Aamuisin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Joukossa

Ihan pikkuasioista ei poliisille ilmoitella.

Kaipainen

Nyt kaksikko

Turisti ei odota mutta paikallinen joutuu odottamaan, ja usein pitkään.

Tälläkään

Kaipainen

Enontekiön katuturvallisuus alkaa paperilla parantua.

Pelkona

Enontekiö