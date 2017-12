Kotimaa

Miestä epäillään jopa 27 murrosta Turun keskustassa – sarjavaras paljastui valvontakamera­kuvasta

Turun

Varsinais-Suomen

Jussi Helesvirran

Turun poliisi otti kiinni 43-vuotiaan suomalaisen miehen, jota epäillään 27 liiketilamurrosta. Murrot ovat tapahtuneet Turun keskustan alueella kuluneen puolen vuoden aikana lähinnä kivijalkakaupoissa ja toimistoissa.Poliisi pääsi tekijän jäljille valvontakamerakuvan perusteella marraskuussa. Tutkinnan edetessä selvisi, että mies on tehtaillut enemmänkin murtoja.Tekijä varasti tyypillisesti liiketilasta pohjakassan ja elektroniikkaa. Mies murtautui liiketiloihin usein ikkunalasien kautta.Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen 19. joulukuuta. Tammikuussa poliisi aloittaa kuulustelut, joissa kuullaan yli seitsemääkymmentä asianomistajaa.Lounais-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Jussi Helesvirran mukaan kaikkea anastettua omaisuutta ei ole löydetty."Suuri osa varastetusta tavarasta on mennyt jo eteenpäin. Joitakin isoimpia tavaroita on saatu palautettua", Helesvirta kertoo.Poliisi uskoo, että aktiivisen tekijän kiinniotto rauhoittaa pienliikkeiden toimintaa Turun keskustassa.