Pohjois-Karjalassa yhä sähköttä noin 4 000 taloutta – sähkökatkokset pysäyttivät junaliikenteen Sukevan ja Kajaanin välillä

aiheuttaa edelleen häiriöitä sähkö- ja puhelinverkossa Pohjois-Karjalassa ja sähköttä oli lauantaina iltapäivällä vielä noin 4 000 taloutta, tiedottaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.Sähkökatkojen osalta painopiste on edelleen Lieksan ja Ilomantsin kunnissa, pelastuslaitos kertoo. Yleistilanne näyttää kuitenkin rauhoittuneen.Jos herää huoli kotona pärjäämisestä sähkökatkon aikana, pelastuslaitos neuvoo kuntalaisia soittamaan Pohjois-Karjalan kuntayhtymän (Siun soten) yhteispäivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 013 330 2121. Puhelinneuvonta palvelee ympäri vuorokauden.on edelleen häiriöitä Ilomantsin ja Lieksan välillä sekä Nurmeksen alueella. Häiriöiden määrä on kuitenkin lähtenyt selvään laskuun.Pelastuslaitos muistuttaa, että hätänumeroon voi saada matkapuhelimella yhteyden, vaikka muut puhelut eivät onnistuisi.Jos hätänumeroon ei saa yhteyttä Ilomantsin, Enon, Juuan, Lieksan tai Nurmeksen alueilla, niin kehotamme käymään paikallisilla paloasemilla.Paloasemilla jaetaan puhdasta vettä tarpeen mukaan.kaatuneita puita ei saa poistaa omatoimisesti.Sähkönjakelua vaarantavista ja kallistuneista puista voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vikapaikka@pks.fi tai soittamalla Pohjois-Karjalan Sähkön asiakaspalveluun 013 2663 100.on keskeytetty Sukevan ja Kajaanin välillä liikenteenohjausjärjestelmän vian vuoksi, kertoi Liikennevirasto lauantaina hieman ennen kello 15.Vika johtuu laajoista sähköverkon katkoksista Pohjois-Savon ja Kainuun alueilla. Junat on korvattu linja-autoilla Sukevan ja Kajaanin välillä.hätäkeskus kertoi lauantaina noin kello 14, että Puijolla Yläantikkalassa Konttilaan menevä tie suljettu puomein ja myös Puijon tornille menevällä tiellä on vaarallisesti taipuneita puita.Hätäkeskuksen mukaan liikkumista Puijon tornille vievällä tiellä on syytä välttää. Pelastuslaitos selvittää tilannetta.