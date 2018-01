Kotimaa

Porvoon kolmevuotiaan murhatutkinnassa uusi käänne: teosta epäilty isä mielentilatutkimukseen

käräjäoikeus on määrännyt kolmevuotiaan lapsensa murhasta epäillyn 38-vuotiaan miehen mielentilatutkimukseen.Henkirikos tapahtui marraskuun puolivälissä Porvoossa. Miehen epäillään puukottaneen lasta kuolettavasti Porvoon lyseon leikkipuistossa.mukaan mies oli ennen henkirikosta siepannut lapsen, kun lapsen äiti oli laittamassa lasta autoon ja käänsi hetkeksi selkänsä. Mies ja lapsen äiti olivat riidelleet lapsen huoltajuudesta.Nainen lähti seuraamaan miestä ja lasta sekä soitti viranomaisille. Kun ensimmäiset poliisit saapuivat leikkipuistoon, mies oli vahingoittamassa lasta.Yksi poliisi kaatoi miehen ja toinen yritti auttaa lasta. Lapsi kuoli myöhemmin sairaalassa.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi äidin lapsen yksinhuoltajaksi viime syyskuussa. Oikeuden mukaan lapsen turvallisuudesta oli perusteltua huolta.esitutkinta jatkuu edelleen. Käräjäoikeuden määräämässä mielentilatutkimuksessa selvitetään, oliko rikoksesta epäilty syyntakeinen rikoksen tekohetkellä ja onko hän hoidon tarpeessa.Epäilty on ollut vangittuna marraskuusta lähtien. Käräjäoikeus määräsi vangitsemisen yhteydessä, että mahdollinen rikossyyte on nostettava miestä vastaan viimeistään 28. maaliskuuta.