Itä-Suomen lumikaaos pitänyt taloja pimeänä päiväkausia, tilannetta kuvaillaan ”poikkeukselliseksi” – vanhuksia hätämajoitettu sähköttömistä kodeista

Kotimaa

Itä-Suomen lumikaaos pitänyt taloja pimeänä päiväkausia, tilannetta kuvaillaan ”poikkeukselliseksi” – vanhuksi

Kainuussa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

http://www.xn--shkkatkokartta-5hb40a.fi/#/kunnat

Ongelmien

Vikoja

Hyrynsalmen

8 000 asukkaan

Sähkökatkot