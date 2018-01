Kotimaa

Muistatko, miksi loppiaista edes vietetään? Tulkintoja on useita

ja helatorstain siirtämispuheiden keskellä unohtuu usein, miksi näitä päiviä edes vietetään.Loppiainen on eri tulkintojen mukaan Jeesuksen syntymäpäivä, hänen kastepäivänsä tai tietäjien muistopäivä. Viimeksi mainittu on Suomessa vallitseva tulkinta.Loppiaista juhlittiin alun perin Jeesuksen syntymän tai kasteen kunniaksi jo 200-luvulla. Vuosisata myöhemmin syntymäpäivä siirrettiin jouluksi.Keskiajalla loppiainen kytkettiin idän tietäjien saapumispäiväksi Jeesuksen seimelle. Teologinen pulma nousee siitä, miten kolme tietäjää saapui vastasyntyneen luokse, kun joulun ja loppiaisen välissä on kaksi viikkoa.Loppiaisella on ortodoksisessa kirkossa tärkeä rooli. Sen mukaan Jeesus kastettiin tuona päivänä.Arkisessa perinteessä loppiaisen katsotaan päättävän joulunpyhät. Joulukuusi kannetaan ulos ja koristeet viedään varastoon.juhlitaan Jeesuksen lopullista taivaaseen astumista.Hela tulee muinaisruotsin sanasta haelghi eli pyhä. Raamatun mukaan Jeesus nousi ylös kuolleista pääsiäisenä ja sen jälkeen ilmestyi oppilailleen 40 päivän ajan ennen taivaaseen astumista helatorstaina. Pelkistetysti tulkittuna Jeesus siis muuttui tuona päivänä fyysisesti havaitusta olennosta jumalalliseksi.Kansanperinteessä helatorstai ajoittui kylvökauden alkuun. Päivän pyhittämisellä toivottiin hyvää satoa ja tervettä karjaa.