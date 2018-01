Suosittua migreenilääkettä saadaan Suomeen vasta parin viikon kuluttua – kalliimpaa alkuperäislääkettä apteekkeihin jo lähipäivinä

Kotimaa

Suosittua migreenilääkettä saadaan Suomeen vasta parin viikon kuluttua – kalliimpaa alkuperäislääkettä apteekk

Valmistaja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sandozin

Apteekeista

Paakkolan

Fimean