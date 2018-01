Potilastietoja urkitaan joka päivä ja selitykset ovat kirjavia, sanoo tietosuojavaltuutettu – ”Organisaation johto on usein heikoin lenkki”

Kotimaa

terveydenhuollon henkilökunnasta urkkii Kanta-palvelussa perusteetta esimerkiksi naapuriensa, sukulaistensa tai tuttaviensa terveystietoja. Näin tapahtuu käytännössä joka päivä jossain päin Suomea, kertoo tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio https://www.hs.fi/haku/?query=reijo+aarnio Aarnio sanoo terveydenhuollon rikosasioiden olevan tietosuojavaltuutetun toimistossa yliedustettuina. Lausuntoja poliisille tai syyttäjälle annetaan 200–400 joka vuosi.”Urkintaa tekevät ihmiset, joilla on käyttöoikeus järjestelmään. Järjestelmä kysyy käyttäjältä, onko sinulla tähän potilaaseen hoitosuhde, ja käyttäjä vastaa ’on’, vaikka oikeasti ei olekaan”, Aarnio kuvaa.Uteliaisuus saattoi voittaa ennenkin, mutta urkinnasta ei jäänyt paperiaikana jälkeä. Nyt siitä jää lokimerkintä, joka voi paljastua terveydenhuollon omavalvonnassa tai kansalaisen yhteydenoton kautta.toimistossa luetaan lähes päivittäin selityksiä, joita terveystietojen urkinnasta epäillyt ovat antaneet.”Selitykset, joita luemme, ovat sellaisia, että käyttäjä halusi huolehtia, että serkunkumminkaiman lasten tulevaisuus on turvattu, ja kävi sen takia naapurin tiedoissa”, Aarnio kertoo.Järjestelmän tietoturvallisuus nojaa Aarnion mukaan siihen, että organisaation johto aidosti valvoo, miten tietojärjestelmiä käytetään. Tähän tukipilariin ei ole kuitenkaan aina luottamista.”Näyttää olevan vähän niin, että organisaation johto aika usein onkin se heikoin lenkki”, sanoo Aarnio.Ihmisiä jää silti melko usein kiinni, hän korostaa. Aarnio arvioi kiinnijäännin riskin myös olennaisesti kasvaneen viime aikoina.Sen voi päätellä siitä, että tietosuojavaltuutetun toimistoon päätyvien terveydenhuollon rikosasioiden määrä on tasaantunut.”Jos ennen muinoin sanottiin, että se on maan tapa, sanoisin, että maan tapa on nykyään siistiytynyt paljon digitaalisen järjestelmän ansiosta”, Aarnio toteaa.on käytössä kaikissa Suomen kunnissa. Suostumuksensa tietojen luovuttamiseen on tähän mennessä antanut 2,8 miljoonaa suomalaista.Terveystietojensa luovuttamisen oli marraskuun loppuun mennessä kieltänyt 66 000 suomalaista. Aarnion mielestä se on hyvä asia.”On loistavaa, että kieltoja on asetettu, ja näin sen pitää mennäkin, että kansalaiset itse kontrolloivat niitä”, hän lisää.

