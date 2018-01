Etelä-Karjalassa on havaittu tartuntavaarallinen tuberkuloosi – mahdollisesti altistuneet kutsutaan tutkimuksiin

Kotimaa

Etelä-Karjalassa on havaittu tartuntavaarallinen tuberkuloosi – mahdollisesti altistuneet kutsutaan tutkimuksi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) asukkaalla on havaittu tuberkuloosibakteerin aiheuttama keuhkoinfektio. Potilas siirrettiin hoitoon Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan.



Keuhkoinfektio havaittiin viime vuoden viimeisinä päivinä.



Eksote kutsuu taudille mahdollisesti altistuneita henkilöitä tutkimuksiin.



Työpaikalla, yhteistyökumppaneissa ja yhteisössä altistuneita henkilöitä voi olla kymmeniä. Asian tarkempi kartoitus on vielä kesken ja valmistuu lähipäivinä. Potilaan lähimmät lähikontaktit on jo ohjattu tutkimuksiin. Kaikille altistuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.