Yli puolet oli tuoreessa lukioselvityksessä stressaantunut, uupunut tai kadottanut koulunkäynnin mielekkyyden – Professori: Jaksaminen on otettava vakavasti uudistusten keskellä

Kotimaa

Yli puolet oli tuoreessa lukioselvityksessä stressaantunut, uupunut tai kadottanut koulunkäynnin mielekkyyden

Lukiolaiset

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lukiouudistusta

Yliopistojen

Huoli

Tutkimusten

”Toki tämä vähän suosii niitä, jotka tietävät alusta asti, mihin haluavat hakea.”

Kuopion

Mitä

Kuopion

Ministeriön

Tausta: Suomalaiset ylioppilaat halutaan nopeammin jatko-opintoihin

Suomalaisopiskelijat

Korkeakoulujen

Uudistuksen