Turun ”kauhun yöstä” levisi joukkoväkivallan aalto, jonka venäläiset joutuivat nujertamaan – sisällissota syttyi vain kuukautta myöhemmin

Kotimaa

Turun ”kauhun yöstä” levisi joukkoväkivallan aalto, jonka venäläiset joutuivat nujertamaan – sisällissota sytt

”Sunnuntai-iltana

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaupunki

Turun

Ensisijaisesti

Turussa

Juha Matikainen väitteli Jyväskylän yliopistossa perjantaina 19. tammikuuta.