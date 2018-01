Kotimaa

Kolme asuntomurroista epäiltyä jäi kiinni perjantaina Vihdissä – Yhteensä 11 vangittu lyhyen ajan sisällä

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on tapahtunut useita asuntomurtoja, joista on vangittu jo kahdeksan Romanian ja kolme Georgian kansalaista. Asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneet murrot ovat tapahtuneet viime syksyn ja tämän vuoden tammikuun aikana, poliisi kertoo tiedotteessaan.



Murtosarja jatkui viime perjantaina Vihdissä Tervalammintiellä. Siellä kolme Romanian kansalaista jäi kiinni verekseltään murtopaikalla.



Heidät vangittiin tiistaina todennäköisin syin epäiltyinä paitsi Vihdin asuntomurrosta, myös useista muista asuntomurroista, joita on tehty laajalla alueella: Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella, muiden pääkaupunkiseudun poliisilaitosten alueella sekä Hämeessä ja Lounais-Suomessa.