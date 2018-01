Jäätävää sadetta ja lunta kinostava tuuli: Autoilijoita ja kävelijöitä varoitetaan erittäin huonosta kelistä, lentokoneetkin ovat myöhästelleet

Kotimaa

Jäätävää sadetta ja lunta kinostava tuuli: Autoilijoita ja kävelijöitä varoitetaan erittäin huonosta kelistä,

Valtakunnan

https://twitter.com/brankkarit/status/956035858817343488

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haastavasta

Ilmatieteen

kurjin ajokeli kehittyy keskiviikon aikana Etelä-Suomeen sekä länsirannikolle, Keski-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Tieliikennekeskuksen mukaan keli on näillä alueilla keli on paikoin erittäin vaarallinen.Helsingin pelastuslaitos huomauttaa Ilatieteen laitoksen kartan myötä, että hankala keli koskee kaikkia kulkutapoja aina jalankulkijoista alkaen:Syynä ovat paikoin jäätävä lumisade sekä voimakas, puuskainen etelätuuli: Hangon Tulliniemessä vallitseva tuuli ylsi ennen aamukahdeksaa 20 metriin sekunnissa, ja puuskat puhaltelivat myrskyvoimakkuudella eli 24 metriä sekunnissa.Keskiviikkoaamuna myös monet lennot Helsinki-Vantaan lentoasemalta pääsivät matkaan myöhässä.tilanteesta huomauttaa myös Turun tieliikennekeskus:”Ilman lauhtuminen ja lumisade, jossa joukossa jäätäviä sateita, sekä tuuli, joka kinostaa lunta tielle, saavat tienpinnat erittäin liukkaiksi.”Tieliikennekeskus kehottaa autoilijoita varaamaan matkantekoonsa tavallista enemmän aikaa.laitos on antanut kelivaroituksen koko Suomeen. Yhtenäinen sadealue leviää koko maahan, ja samalla etelätuuli voimistuu.Lännessä ja etelässä kelitilanne oli kello 7.45 annetun päivityksen mukaan vaarallinen, muualla Suomessa mahdollisesti vaarallinen.Uusi vesisadealue saapuu Lounais-Suomeen yöllä, Ilmatieteen laitos kertoi kello 6.