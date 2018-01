Uhattiin tappamisella ja pedofiliasyytöksillä – Aarnio-jutussa kuullaan nyt uhkailun kohteeksi joutunutta miestä, HS seuraa hetki hetkeltä

Huomenta taas täältä Helsingin hovioikeudesta. Aarnio-jutun live-seurantaa tekee tänään rikostoimittaja Minna Passi. Hovioikeuden istuntosuunnitelman valossa näyttää siltä, että on tulossa täysi päivä. Ensin kuullaan kahta asianomistajaa ja päivän päätteeksi vielä Aarniota. Aarnion kuulemisen on määrä jatkua vielä huomenna. Se on tietenkin taas mysteeri, meneekö käsittely joltakin osin salaiseksi.