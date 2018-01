Jopa parisataa suomalaista kuolee joka vuosi sairauteen, joka ei Ruotsissa tapa enää juuri ketään – Timo Rantamäki oli onnekas ja pääsi hoitoon nopeasti

Kotimaa

Jopa parisataa suomalaista kuolee joka vuosi sairauteen, joka ei Ruotsissa tapa enää juuri ketään – Timo Ranta

Elämänlanka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ambulanssi

Suomessa

Pullistuma

Aortta

Lähimuisti oli mennyt. Alkoi pitkä toipuminen.

Leikkauksen

Kaikki

Uudet

”Olin