”Meillä oli tietoa, että hän kulkee Helsingissä hermot piukassa aseen kanssa” – Jari Aarnio kertoo alamaailman seuraamisesta, HS seuraa hetki hetkeltä

Tarkkailujen jälkeen krp oli pyytänyt huumepoliisilta jengiläisen televalvontatietoja, koska krp halusi selvittää, onko jengiläinen huumetynnyriliigaa johtava Pasilan mies.

Aarnion mukaan televalvontatietoja ei ollut tapana jakaa ympäriinsä. Aarnion mukaan hänen alaisensa on tarkka kaveri ja varmasti harkitsi asiaa tarkkaan. "On mahdollista, että hän on puhunut myös minun kanssani. Joka tapauksessa lopputulos oli, että tiedot annettiin, enkä usko, että siinä oli pitkää viivettä."