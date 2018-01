Kotimaa

Lentokenttäavustajien lakko vaikuttaisi vammaisten ja vanhusten palveluihin Helsinki-Vantaalla

ylläpitävä Finavia varoittaa, että Ilmailualan Unionin ja Lassila & Tikanojan välinen työehtokiista saattaa toteutuessaan vaikuttaa avustettavien matkustajien palveluun Helsinki-Vantaan lentoasemalla.Ilmailualan Unioni on antanut Lassila & Tikanojalle ilmoituksen sen palveluksessa olevien lentokenttäavustajien työnseisauksesta Helsinki-Vantaan lentokentällä. Ilmailualan Unioni on ilmoittanut kuudesta lakkopäivästä, joista ensimmäiset olisivat ensi viikon keskiviikkona, torstaina ja perjantaina.Finavian mukaan avustettavien matkustajien palvelu pyritään hoitamaan poikkeusjärjestelyin, mutta palvelussa voi syntyä ruuhkaa ja tilanteesta voi aiheutua viiveitä joillekin lennoille.Finavia pyytääkin avustuspalveluja tarvitsevia olemaan yhteydessä omaan lentoyhtiöönsä tai matkanjärjestäjään hyvissä ajoin.Mahdollinen työnseisaus ei kuitenkaan vaikuta yksin matkustavien lasten saattopalveluun eikä VIP-palveluiden kautta tilattuun maksulliseen avustus- ja saattopalveluun.palvelu on tarkoitettu kehitysvammaisille, näkö- tai kuulovammaisille, iäkkäille tai muuten liikuntakyvyltään rajoittuneille. Esimerkiksi Helsinki-Vantaalla on useita kutsupisteitä, joista saa puheyhteyden suoraan avustajalle. Palvelu on maksuton.