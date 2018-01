Karkotusta odottava nuori turvapaikanhakija teki itsemurhan Joutsenossa – Ilmoitukset itsetuhoisesta käytöksestä lisääntyneet

Kotimaa

Karkotusta odottava nuori turvapaikanhakija teki itsemurhan Joutsenossa – Ilmoitukset itsetuhoisesta käytökses

Vastaanottokeskusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeisin

Karkotuksia

Joutsenon

Tapaus