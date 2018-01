”Mielipuolinen ajatus, että televalvontatietoja voisi muuttaa jälkikäteen” – Jari Aarniota tentataan Pasilan miehestä, HS seuraa hetki hetkeltä

Nyt syyttäjä kysyy liikemiehestä, jolta Aarnio on kertonut saaneensa mittavat käteisvaransa. Aarnio on myöntänyt, että hänellä on ollut vuodesta 2003 alkaen noin 400 000 euroa käteistä, jota ei ole ilmoitettu verotukseen. Syyttäjien mukaan epäselvää rahaa on ollut noin puoli miljoonaa euroa. Syyttäjien mukaan rahat ovat peräisin huumekaupoista. Aarnio on asiasta eri mieltä.

Aarnion mukaan rahat olivat peräisin liikemieheltä, joka teki runsaasti ulkomaankauppaa. Aarnio kertoo auttaneensa liikemiestä turvallisuusasioissa. Nyt syyttäjä kysyy, kuinka usein hän auttoi liikemiestä. "Noin kerran kuukaudessa", Aarnio arvioi.