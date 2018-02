Kotimaa

”Aikoinaan Assi Koivistosta yritettiin tehdä kruunun­prinsessaa, mutta perhe pani sille stopin” – presidentti­

poikavauva kuuluu heidän yksityiselämänsä piiriin, eli he voivat itse päättää, kuinka paljon lapsi esiintyy julkisuudessa, sanoo historiantutkija, Euroopan historian professori Laura Kolbe https://www.hs.fi/haku/?query=laura+kolbe Kolbe siis toppuuttelee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa esiintyneitä näkemyksiä Suomeen syntyneestä ”pikkuprinssistä”.”En vertaisi perhettä kuninkaallisiin, koska me elämme tasavallassa. Syntyneellä lapsella ei ole mitään tekemistä minkään perimisjärjestyksen kanssa. Siksi niin sanotusta prinssistä puhuminen on vain haavekuva”, Kolbe sanoo.”Vauvalla ei tietenkään ole mitään linkkiä valtioon niin kuin esimerkiksi kruununperillisillä monarkioissa. Häneltä ei voi odottaa mitään tulevaa asemaa tai positiota”, hän jatkaa.Kolbe sanoo itse suhtautuvansa presidenttiparin vauvauutiseen ensisijaisesti onnellisena perhetapahtumana.”Tietysti on tärkeää, että pitkään lasta odottanut perhe saa lapsen.”mukaan virallinen protokolla ei aseta vaatimuksia sille, kuinka presidenttiparin pitäisi toimia vauvaikäisen lapsensa kanssa.Sen vuoksi Niinistö ja Haukio saavat itse päättää, ottavatko he lapsensa mukaan esimerkiksi silloin, kun vastaanottavat joulutervehdyksiä presidentin virka-asunnolla Mäntyniemessä.Kolben arvion mukaan Suomen presidenteillä on ollut tapana pitää jälkikasvunsa poissa julkisuudesta.”Jos katsoo presidenttejä Ståhlbergista https://www.hs.fi/haku/?query=stahlbergista Haloseen https://www.hs.fi/haku/?query=haloseen , niin presidentit ovat olleet aika pidättyväisiä julkisuudessa lasten, sisarusten ja muiden sukulaisten suhteen”, hän sanoo.”Aikoinaan esimerkiksi Assi Koivistosta https://www.hs.fi/haku/?query=assi+koivistosta [presidentti Mauno Koiviston https://www.hs.fi/haku/?query=mauno+koiviston ja Tellervo Koiviston https://www.hs.fi/haku/?query=tellervo+koiviston tytär] yritettiin tehdä eräänlaista kruununprinsessaa, mutta perhe pani sille nopeasti stopin”, Kolbe vertaa.

Niinistö ja Haukio voivat siis niin halutessaan pitää poikavauvansa poissa julkisuudesta?

”He voivat sen tehdä. He voivat viestiä lapsesta virallisten tiedotteiden kautta, että kertovat esimerkiksi nimen myöhemmin, mutta mitään velvoitteita heillä ei ole, koska lapsella ei ole valtiollista asemaa”, Kolbe vastaa.

Olet itse toiminut presidentti Martti Ahtisaaren puolison Eeva Ahtisaaren avustajana ja nähnyt presidenttiparin arkea. Kuinka vastasyntynyt lapsi sopii presidenttiparin elämään?

”Se on varmasti järjestelykysymys. Apuahan aina saa. En näe mitään suurempia ongelmia. Tietysti lapsiperheen arkiasioita tulee eteen. Fasiliteetit ovat kunnossa.”

Millainen paikka Mäntyniemi on sinun mielestäsi lapselle?

”Siellähän on kohtalaisen iso asuinosa. Se on hurjan turvallinen. Se on miellyttävä ympäristö, piha ja puutarha ovat isoja. Käyttäisin sanaa ’lapsiystävällinen’”.