”Suomessa ei ole asiansa osaavia työttömiä sairaanhoitajia ja lääkäreitä” – meneillään oleva työtaistelu paljasti, että sairaanhoito on ongelmissa ilman ylitöitä

Kotimaa

”Suomessa ei ole asiansa osaavia työttömiä sairaanhoitajia ja lääkäreitä” – meneillään oleva työtaistelu palja

Terveydenhuoltoalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suomessa ei ole asiansa osaavia työttömiä sairaanhoitajia ja lääkäreitä työvoimareservissä.”

Husissa

Sosiaali- ja terveysalan

Turun

Tampereella

Tilanne