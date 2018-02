Arkkipiispan valinta alkaa torstaina – kuka pääsee Tapio Luoman kanssa toiselle kierrokselle?

Fakta

Toinen kierros maaliskuussa



Nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen ilmoitti jäävänsä eläkkeelle 1.6.2018. Hän on toiminut arkkipiispana vuodesta 2010.



Äänioikeutettuja on 1 525. Äänioikeus on Turun arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet.



Ensimmäinen vaalikierros alkaa torstaina 8.2. klo 13. Tulos on selvillä iltapäivällä.



Jos kukaan ehdokkaista ei saa puolta annetuista äänistä, toinen vaalikierros järjestetään 1.3. Siihen osallistuu kaksi ehdokasta, jotka saivat eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella.