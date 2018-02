Kotimaa

Ilmatieteen laitokselta varoitus työmatkalaisille – ajokeli vaarallinen Uudellamaalla

Ilmatieteen laitos on antanut Uudellemaalle torstaiksi varoituksen vaarallisesta liikennesäästä, joten työmatkalaisilta edellytetään tavallista suurempaa varovaisuutta.



Ennusteen mukaan Uudellamaalla lumisade ja pöllyävä lumi tekevät ajokelistä erittäin huonon. Ilmatieteen laitoksen mukaan liikenteessä voikin olla suuriä häiriöitä ja onnettomuuden riski on huomattava.



Liikennesää on mahdollisesti vaarallinen myös Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Näillä kolmella alueella on odotettavissa, että kehno ajokeli hidastaa liikennettä ja kasvattaa onnettomuuden riskiä.