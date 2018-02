Lahden kaupungin verkkopalvelut takkuilevat, terveysasemilla ruuhkaa – syynä ilmeisesti bitcoineja louhiva haittaohjelma

Kotimaa

Lahden kaupungin verkkopalvelut takkuilevat, terveysasemilla ruuhkaa – syynä ilmeisesti bitcoineja louhiva hai

muun muassa kaupungin verkkosivut ja kirjaston verkkopalvelut ovat keskiviikosta lähtien kärsineet haittaohjelmasta. Tämänhetkisen käsityksen mukaan kyse on bitcoin-virtuaalivaluuttaa louhivasta ohjelmasta, kertoo Lahden kaupunki tiedotteessa.Ongelma on vaikuttanut myös terveysasemien palveluihin.Haittaohjelma on ict-palveluyhtiö Provincia oy:n palvelinympäristössä. Sen vaikutukset kohdistuvat Lahden kaupungin ja konserniyhtiöiden tietoliikennepalveluihin sekä myös osaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietoliikennepalveluista.Haittaohjelman vaikutukset on saatu rajattua ja sen toiminta on pysäytetty. Siitä, milloin palvelut palautuvat normaaleiksi, ei silti ole vielä arviota.on ruuhkauttanut myös terveysasemien palveluita Lahdessa, koska tietoliikenneyhteydet kaupungin ja hyvinvointiyhtymän välillä on katkaistu varotoimenpiteenä. Siksi potilasjärjestelmät eivät toimi Lahden verkkoympäristön työasemilla terveysasemilla ja hammashoitoloissa, tiedotteessa kerrotaan.Esimerkiksi terveysasemien asiakkaat ovat joutuneet odottamaan palvelua tavallista pidempään, ajantasaiset potilaskertomuksen tiedot eivät ole näkyneet eivätkä sähköiset reseptit ole toimineet. Kiireelliset tapaukset on hoidettu Akuutti24-päivystyskeskuksessa.Haittaohjelma ei ole levinnyt Päijät-Hämeen keskussairaalaan tai muualle yhtymän alueelle.