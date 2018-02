Kotimaa

Ilmatieteen laitos varoittaa: sunnuntain ajokeli voi olla vaarallinen Etelä-Suomessa

Ilmatieteen laitos

Varoitus

varoittaa sunnuntain ajokelistä maan eteläosissa. Liikennesää on mahdollisesti vaarallinen Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.Ennusteen mukaan ajokeli muuttuu yöstä alkaen huonoksi jäätävän tihkusateen ja lumisateen vuoksi.”Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut”, Ilmatieteen laitos ennustaa verkkosivuillaan kyseisten alueiden tilanteesta sunnuntaina.mahdollisesti vaarallisesta liikennesäästä jatkuu maanantaina edellä mainituilla alueilla.Helsingin seudulle Ilmatieteen laitos lupaa lähipäiviksi pakkasta. Lauantain ja sunnuntain väliseksi yöksi ennustetaan seitsemän asteen pakkasta, minkä jälkeen pakkanen lauhtuu niin, että tiistaina oltaisiin suojan puolella.Sen jälkeen viikko jatkuisi nollan tuntumassa, välillä pakkasella, välillä suojan puolella. Samantyyppistä säätä on luvassa laajasti etelään, aina Vaasassa ja Tampereella asti.Pohjois-Suomessa pakkassää jatkuu ensi viikollakin.