Kotimaa

Tampereen jättiyliopiston vallanjaosta sopu: ”Huoleen vastattiin, ja yliopiston autonomia säilyy”

Tampereelle

Suurhankkeessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jättiyliopiston

Lauantaina

Tampereen

Korjattu 10.2. kello 18.07: Yliopiston hallituksen nimittää konsistori nimityskomitean esityksestä. Komiteassa, ei konsistorissa, on kolme perustajien ja kolme yliopistoyhteisön edustajaa.