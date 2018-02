Kotimaa

Naamioituneet ja aseistautuneet kaksoisryöstäjät iskivät Pohjanmaalla

Pohjanmaan

Kannuksessa

poliisi etsii naamioituneita ryöstäjiä, joiden epäillään saaneen maanantai-iltana saaliikseen reilusti rahaa sekä muun muassa tupakkaa ja olutta Kannuksen R-kioskilla sekä myöhemmin Kalajoen huoltoasemalla.Poliisi epäilee teoista noin 170 senttimetrin mittaista naista ja tätä hieman lyhyempää miestä. Tekijät liikkuivat valkoisella Volkswagen-henkilöautolla, josta on mahdollisesti apukuljettajan puoleinen ajovalo rikki. Autossa on erikoisvanteet.parivaljakko teki ryöstön käsiaseella uhaten noin kello 19.45.Reilua tuntia myöhemmin kalajokelaiselle huoltoasemalle saapui juuri ennen sulkemisaikaa samat epäillyt, jotka saivat aseella ja puukolla uhkaamalla rahaa, tupakkaa ja olutta. Kannuksesta Kalajoelle on noin 50 kilometriä.Pohjanmaan poliisi pyytää ryöstöistä vihjeitä numeroon 029 544 0513 tai 029 541 6194.