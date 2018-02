Kotimaa

Lapsia sairastunut hinkuyskään Sastamalassa – laajempaa epidemiaa pelätään

Sastamalan

Oppilaiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äetsässä on kolmen lapsen varmistettu sairastuneen hinkuyskään. Lapsista kaksi ovat 11–15-vuotiaita ja kolmas on alle puolen vuoden ikäinen vauva, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.Suomessa rokote hinkuyskää vastaan kuuluu lasten rokotusohjelmaan. Lasten rokotteet annetaan kolmen, viiden, 12 kuukauden ja neljän vuoden iässä. Tehosteannos annetaan vielä 14–15-vuotiaille.”Hinkuyskäepidemia voi olla nyt tiedossa olevaa tilannetta laajempi. Sairaanhoitopiiri ja kaupungin tartuntatautiviranomaiset sekä kouluterveydenhoitajat selvittävät asiaa parhaillaan”, sairaanhoitopiiristä todetaan.vanhemmille on kerrottu tilanteesta ja sairastuneet yritetään kartoittaa. Hinkuyskä on vaarallisin nimenomaan imeväisikäisille lapsille.Sairaanhoitopiirin mukaan hinkuyskässä voi esiintyä sisäänhengityksen vaikeutumista, jolloin kuuluu hinkuva ääni yskänpuuskan loppuvaiheessa. Puuskien välillä potilas voi olla hyväkuntoinen ja vähäoireinen. Hinkuyskän vakavimmat muodot esiintyvät pienillä lapsilla, joilla tauti voi olla hengenvaarallinen.Viime vuonna Suomessa todettiin 397 hinkuyskätapausta.