Pullo viskiä velaksi aamuneljältä, tarjoilijat järjestyksenvalvojiksi – HS kokosi, mikä kaikki muuttuu, kun uusi alkoholilaki tulee voimaan torstaina

Kotimaa

Pullo viskiä velaksi aamuneljältä, tarjoilijat järjestyksenvalvojiksi – HS kokosi, mikä kaikki muuttuu, kun uu

Suomalaisen

Aukioloajat vapautuvat

Ravintoloiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienempi

HS kertoi

Ulosmyynti sallitaan

Maaliskuusta

Velaksi anniskelu ei ole enää kiellettyä

Ravintola

Annoskokoa ei rajoiteta

Torstaina