Arkkipiispaksi valittu Tapio Luoma tunnetaan sovittelijana, joka pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä asiana – ”Kirkko joutuu jatkuvasti pohtimaan sitä, miksi on olemassa”

Kotimaa

Arkkipiispaksi valittu Tapio Luoma tunnetaan sovittelijana, joka pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä a

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisen

Millainen mies

Vaalissa on

Oikaisu 1.3. klo 17.11. Jutussa väitettiin aiemmin virheellisesti, että Luoma sai arkkihiippakunnassa vähemmän ääniä kuin Vikström.