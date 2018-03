Kotimaa

Työmaalta löytyi sotilasräjähde Tampereella – junaliikenne katkaistiin hetkeksi

Tampereella

löytyi torstaina työmaalta vanha sotilasräjähde. HS:lle poliisin Tampereen tilannekeskuksesta kerrottiin vähän ennen kello 18:aa, että ”siellä on tilanne päällä”. Armeijan asiantuntijat olivat saapuneet paikalle.Työmaa keskeytettiin ja eristettiin. ”Pääradan ja Sorin sillan sekä Ratapihankadun liikenne kyseiseltä kohdalta joudutaan katkaisemaan räjähteen siirron ajaksi”, poliisin tiedotteessa kerrottiin.VR tiedotti kello 17.55, että junaliikenne on keskeytynyt Tampereen eteläpuolella viranomaisten määräyksestä. Kello 18,20 poliisi kuitenkin jo ilmoitti, että räjähde on siirretty pois paikalta. Junaradan ja Tampereen keskustan liikenne palautuivat normaaliksi.Liikennekatkon vuoksi osa kaukojunista jäi aikataulustaan jälkeen 30–60 minuuttia.Poliisi oli saanut kello 15.27 ilmoituksen, että Sorinkadulla Kansi ja areenan työmaalta oli löytynyt vanha sotilasräjähde.