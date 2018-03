Kotimaa

Lisa https://www.hs.fi/haku/?query=lisa (nimi muutettu) ja hänen tyttärensä ovat saamassa Suomeen oleskeluluvan. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Maahanmuuttoviraston (Migri) kielteisen päätöksen ja palauttanut asian Migriin oleskeluluvan myöntämistä varten.Oikeuden mukaan olisi ilmeisen kohtuutonta evätä oleskelulupa, kun otetaan huomioon Lisan haavoittuva asema. HS kertoi Lisan tapauksesta https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005228942.html viime toukokuussa. Lisa kertoi paenneensa Suomeen sen jälkeen, kun poikajoukko murhasi hänen tyttöystävänsä.Lisan mukaan hän itsekin on kotimaassaan hengenvaarassa homoseksuaalisuutensa takia.

