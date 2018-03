Markku Ritaluoma Sunny Car Centerille rahaa luvanneista ulkomaisista huijareista: ”Luotin heihin paljon” – HS seurasi oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä

Ritaluoma kertoo joutuneensa kaikkiaan viiden kansainvälisen huijauksen uhriksi. Ritaluoman puolustuksen mukaan huijareiksi osoittautuneiden ulkomaisten rahoittajien ja heidän taustojansa on aikanaan selvitetty. Useat henkilöt ovat selvittäneet heidän luotettavuuttaan. Ritaluoman mukaan epäselvyyksiin myös reagoitiin. Yhdestä henkilöstä on tehty rikosilmoitus Sveitsissä ja toisesta Suomessa. Lisäksi rahasiirtoa on yritetty saada palautetuksi pankin avulla.